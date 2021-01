Scoppia sigaretta elettronica, 36enne ustionato a Milano

Un uomo ha subito ustioni in varie parti del corpo a causa dello scoppio di una sigaretta elettronica: è accaduto questa mattina a Milano, in via Giovanni Boccaccio, a poca distanza da corso Magenta.

Il 36enne ha riportato bruciature di primo e secondo grado alla mano sinistra, alla gamba e ai genitali.

La sigaretta elettronica, evidentemente, si trovava in tasca o era tenuta in mano all’altezza dei fianchi, che però non sono stati interessati: si propende quindi per la presenza del dispositivo nei pantaloni.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice giallo in ambulanza all’ospedale Niguarda.