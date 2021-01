Scossa di terremoto nel cuore del Sud Italia nella notte: paura in Basilicata, Puglia e Campania

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 00:13 di questa notte al Sud Italia: in base ai dati ufficiali forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.5 e si è verificata a 42.4km di profondità con epicentro in Basilicata, tra Anzi e Trivigno, in Provincia di Potenza. La scossa è stata distintamente avvertita in tutta la Basilicata, in Puglia, Campania e Calabria, fino a Napoli e Cosenza, oltre che registrata dai sismografi persino a Roma e sui Balcani. Le onde sismiche si sono prorogate a così grande distanza per la profondità della scossa, che ne ha comunque attutito l’intensità. Fortunatamente non si sono verificati danni.