Scuola, Azzolina: “Devono spiegarmi perché gli studenti possono andare a prendere l’aperitivo ma non possono andare in classe con la mascherina”

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della Sera, ha lamentato il mancato rispetto dell’intesa relativa al rientro in classe: “Gli studenti senza scuola? Sono le regioni a chiudere anche se il resto è aperto,” ha spiegato “Avevamo raggiunto un accordo ma loro non l’hanno mantenuto“. “Rispetto alle superiori il governo ha fatto tutto quello che poteva e gli impegni li ha mantenuti grazie anche al lavoro importante dei prefetti e della comunità scolastica“, ha precisato il Ministro. “Vorrei ricordare che il 23 dicembre è stata firmata all’unanimità l’intesa con le Regioni che prevedeva il rientro il 7 gennaio“. “Per me gli accordi sono importanti, se si scrivono devono essere mantenuti“, ha aggiunto Azzolina, “invece molte Regioni si sono sfilate: sarebbe bene che le famiglie e gli studenti capissero perché. Si chiude prima la scuola perché socialmente è stata messa nel fondo dello sgabuzzino“. “Perché nelle zone gialle e arancioni è quasi tutto aperto, tranne la scuola? Non è l’untrice del Paese“. “Devono spiegarmi perché, dove è quasi tutto aperto, gli studenti al pomeriggio possono andare a prendere l’aperitivo, mentre non possono andare in classe con la mascherina, l’igienizzante e i banchi separati. Il punto è culturale, non sanitario“.