La Liguria aveva imposto la chiusura delle scuole delle secondarie superiori nell’ambito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ma genitori e studenti avevano presentato un ricorso tramite l’avvocato Gian Maria Laurenti col quale si chiedeva la sospensiva dell’ordinanza. Così, secondo l’accordo trovato in udienza davanti al Tar, gli studenti liguri torneranno in classe lunedi’ 25 gennaio. La Regione si e’ impegnata a non reiterare l’ordinanza, salvo nel caso in cui si dovesse tornare in zona rossa. La discussione nel merito del ricorso e’ rinviata al 10 febbraio davanti al collegio.

L’ordinanza regionale aveva rinviato a data da destinarsi il ritorno alla didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti delle superiori. Il giudice oggi ha sentito anche il commissario straordinario di Alisa per avere un quadro sull’andamento dell’epidemia in Liguria. I comitato di genitori e studenti avevano presentato ricorsi anche in Lombardia ed Emilia Romagna dove i giudici amministrativi avevano accolto le istanze.