Scuola: oggi rientro in classe per 640mila studenti delle superiori

Oggi tornano in classe oltre 640mila studenti delle scuole superiori, i ragazzi di 4 Regioni italiane: 256mila nel Lazio, 13mila in Molise, 176mila in Piemonte e 196 mila in Emilia Romagna. I ragazzi si sommano a quelli di Toscana, Valle d’Aosta e Abruzzo che dall’11 gennaio frequentano in presenza al 50%. In Trentino le scuole hanno riaperto dal 7 gennaio. Per quanto riguarda le Marche, dove le scuole superiori dovrebbero riaprire il 1° febbraio, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli ha chiarito: “Se l’andamento della curva rimarrà con l’Rt sotto a uno anche nella prossima settimana, credo che potremmo pensare a un provvedimento di anticipo del rientro al 50% delle superiori“.

Il 1° febbraio l’apertura è prevista per le superiori in Sardegna, Veneto, Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia.

Ieri il Comitato tecnico Scientifico ha sancito che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal DPCM del 14 gennaio. Per gli esperti, se qualche presidente di Regione decidesse diversamente, “se ne assume la responsabilità“.