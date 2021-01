La scuola è sempre più sacrificata nella gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Con la definizione delle nuove fasce di rischio, in alcune regioni si arriva alla chiusura di altre scuole, mentre altre regioni stanno decidendo in autonomia di posticipare la data del rientro in classe. Ecco le decisioni comunicate da alcune regioni.

Lombardia in zona rossa: chiuse superiori e secondo e terze medie

Per l’effetto combinato della zona rossa e del nuovo Dpcm del governo, in Lombardia le scuole superiori, che avrebbero dovuto riprendere in presenza al 50% gia’ da lunedi’ 18, rimarranno chiuse. Non solo, ma anche le seconde e terze medie, che svolgevano lezioni in presenza, dovranno subire un nuovo stop e tornare alla didattica a casa. Il Dpcm prevede infatti che le attivita’ didattiche nelle zone rosse sono previste in presenza dalla scuola dell’infanzia al primo anno di scuola secondaria di primo grado. Si deve adottare la didattica a distanza invece dalle seconde classi di scuola secondaria di primo grado fino all’ultima classe delle superiori. Si e’ rivelata cosi’ una crudele illusione quella generata dal Tar della Lombardia, che aveva approvato il ricorso di un comitato di genitori contro l’ordinanza della Regione che aveva chiuso le scuole fino al 25 gennaio. I prefetti e gli Uffici scolastici avevano cosi’ fissato la data della ripresa delle lezioni in presenza per le scuole superiori dal 18 gennaio, ma ora la situazione si e’ nuovamente capovolta.

In Sardegna, superiori a casa fino al 31 gennaio

In Sardegna le scuole superiori restano chiuse, almeno fino al 31 gennaio prossimo. E’ valida fino a quella data, salvo proroghe, l’ordinanza con cui il presidente della Regione, Christian Solinas, avvalendosi delle competenze primarie riconosciute dallo statuto speciale, l’8 gennaio scorso ha bloccato la ripresa delle lezioni in presenza attesa, almeno al 50%, dopo l’Epifania per gli studenti delle secondarie superiori. Continuano ad andare regolarmente in classe solo bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il 4 gennaio scorso e’ partito dall’Ogliastra lo screening regionale di massa per il Covid, coordinato dal consulente Andrea Crisanti, assieme alla campagna di vaccinazione: l’ordinanza Solinas vi fa riferimento fra le motivazioni del rinvio del ritorno in classe per gli studenti delle superiori, sostenendo che screening e vaccini comportano un “inevitabile sovraccarico delle strutture ospedaliere e di ogni attivita del sistema sanitario regionale”. E’ necessario, dunque, argomenta il presidente della Regione, ridurre al minimo le possibilita’ di assembramento “limitando le occasioni di spostamento”, incluse quelle per l’attivita’ didattica in presenza. Una settimana fa, quando Solinas ha assunto la decisione, l’incidenza dei casi positivi al coronavirus in Sardegna era di 73 ogni 100 mila abitanti, con un Rt medio di 0.83. L’ordinanza, comunque, fa salva “la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto” e le esigenze degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali”.

Secondo il presidente della Regione, “le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in maniera tale” da consentire la didattica in presenza, seppure al 50%. Consentire ai ragazzi di tornare in aula – si legge nell’ordinanza – “comporterebbe probabili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche, con correlato rischio di diffusione del contagio” nelle famiglie. Quanto alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, necessaria per garantire la sicurezza della mobilita’ degli studenti, il potenziamento e’ rinviato alla ripresa delle lezioni. “L’ennesimo rinvio della riapertura delle scuole superiori dimostra – qualora non fosse chiaro – che l’istruzione e’ l’ultima delle priorita’ nelle agende politiche”, protesta il coordinamento dei presidenti dei consigli d’istituto della Sardegna. “L’idea che la didattica digitale integrata possa sostituire la scuola in presenza, dimostra il disinteresse generale verso la socializzazione, l’inclusione, la partecipazione, la collaborazione tra pari; distrugge la sana ambizione e valorizzazione personale, che sono le basi per la crescita di uno studente affinche’ possa diventare adulto. La didattica digitale integrata aumenta le difficolta’ di apprendimento dovute alle differenze sociali e alla inadeguatezza degli apparati informatici, determina la disuguaglianza, che nella scuola si concretizza in un diritto a ricevere le stesse opportunita’ educative per tutti i ragazzi e le ragazze, come sancito dalla Costituzione”. Secondo il coordinamento, la dad “aumenta il tasso di dispersione scolastica: dal punto di vista territoriale, e riferendoci ai dati dell’ultimo quinquennio, la Sardegna e’ la Regione ad avere la maggior percentuale di studenti dispersi, con un tasso del 37,4% a fronte del 14,5% nazionale, ben oltre l’obiettivo del 10% che l’Unione Europea ha fissato per la fine del 2020”.

In Basilicata, non riaprono le superiori

In Basilicata, che continua a rimanere in zona gialla, lunedi non riapriranno le scuole secondarie di secondo grado. Si continuera’ con la didattica a distanza fino al 31 gennaio. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, dello scorso 8 gennaio. Una misura che, a parere de governatore lucano” si e’ resa necessaria per consentire alle aziende sanitarie di proseguire lo screening su studenti e personale scolastico, ma anche per continuare a tenere sotto controllo la curva epidemiologica e l’affluenza nelle strutture ospedaliere. Pur comprendendo il desiderio dei ragazzi e dei docenti di tornare in classe, ci vediamo costretti ad adottare questo provvedimento per qualche altra settimana, come peraltro e’ stato fatto in molte altre parti d’Italia, proprio per salvaguardare gli studenti lucani e i loro nuclei familiari. Si tratta di un sacrificio indispensabile in questo momento che, ne siamo certi, contribuira’ a piegare la curva dei contagi”.

In Piemonte, da lunedi’ ritorno in classe al 50%

Da lunedi’ ritorno in classe per il 50% degli studenti delle scuole superiori piemontesi. Lo ha confermato il presidente della regione Alberto Cirio, spiegando che la ripartenza e’ possibile “anche grazie al Piano Scuola Sicura che la regione ha messo in campo ed a un enorme lavoro fatto con i prefetti, i territori e il mondo scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza”. Cirio pero’ ammonisce “non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticita’ ed intervenire in modo immediato con misure piu’ restrittive”.

In Puglia didattica a distanza anche al primo ciclo, libertà di scelta a genitori

In Puglia, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. E’ quanto stabilisce un’ordinanza valida dal 18 al 23 gennaio del presidente della regione, Michele Emiliano. L’ordinanza dispone: “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del Dpcm 14 gennaio 2021“, ma “le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico”.

Inoltre le scuole secondarie di secondo grado e i Cpia devono adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica”, “in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” “garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. “Le Istituzione Scolastiche – conclude – devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid”.