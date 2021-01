Coronavirus, in Veneto scuole chiuse fino al 31 gennaio: “non ci sembra prudente”

Le festività natalizie stanno per terminare e con esse termina anche il decreto Natale, anche se si sta lavorando ad un ‘provvedimento ponte’ per prolungare le misure restrittive adottate finora fino al 15 gennaio, giorno della data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Il 7 gennaio è prevista la riapertura delle scuole, ma non tutte le Regioni si sentono pronte per questo importante passo. Il Veneto è tra queste, Zaia ha infatti annunciato oggi che per i ragazzi delle superiori continuerà la Dad: “C’e’ preoccupazione. L’Italia e’ due settimane in ritardo sulla curva epidemiologica europea e questo ci espone a dei rischi. Per questo abbiamo deciso di firmare l’ordinanza per tenere le scuole in didattica a distanza al 100% anche a gennaio. Non ci sembra prudente in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo e’ cio’ che dobbiamo fare per il bene della comunita’ oggi“. Scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio quindi in Veneto.