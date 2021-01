Scuole, il Tar del Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso dei genitori contro la chiusura ma Fedriga annuncia: “Lunedì non riapriranno”

È braccio di ferro tra genitori e regione in Friuli Venezia Giulia in merito alla riapertura delle scuole. Il Presidente della regione Massimiliano Fedriga aveva firmato un’ordinanza regionale che disponeva la chiusura delle scuole secondarie di secondo grado fino alla fine di gennaio. Ma i genitori hanno presentato ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia, che lo ha accolto. Ma la vicenda non si conclude qui. Infatti Fedriga ha annunciato che “lunedi’ le scuole non riapriranno“, riferendosi alla decisione di ieri del Tar.

Secondo quanto si e’ appreso, Fedriga starebbe lavorando a una nuova ordinanza che scongiura la decisione del Tribunale amministrativo e che potrebbe essere emessa gia’ oggi.