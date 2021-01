Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Per non dimenticare gli orrori commessi dai nazifascisti è importante conoscere la storia per evitare che si ripeta in futuro. E per abbattere i muri dell’odio e creare gli anticorpi contro l’orrore dei campi di concentramento, bisogna conoscere e praticare l’esercizio della memoria, ogni giorno”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio, che aggiunge: ‘Preservare la memoria è un dovere, difendere il futuro una necessità”.