Shoah: Spadoni, ‘battaglia contro odio riguarda ognuno di noi’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Il 27 Gennaio di ogni anno si celebra il Giorno della Memoria per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse. Nel giorno della memoria abbiamo l’obbligo e il dovere di ricordare, l’Olocausto va insegnato nelle scuole e va raccontato ai nostri figli”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la vicepresidente della Camera e deputata del Movimento 5 Stelle, Maria Edera Spadoni.

‘Persecuzioni politiche, leggi razziali, scuole elementari separate per bambini ebrei, partecipazione al genocidio”¦ i crimini del fascismo -aggiunge- non devono e non possono essere dimenticati, vanno condannati con convinzione e unità perché la battaglia contro l’odio riguarda ognuno di noi” .

‘Scandaloso e vergognoso che proprio ieri, sui muri di alcune scuole di Ferrara, siano apparse scritte razziste e omofobe accompagnate da disegni di svastiche. Dobbiamo dare un senso concreto e definitivo alle parole ‘mai più'”, conclude Spadoni.