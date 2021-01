Shoah: un asteroide dedicato a Liliana Segre**

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – Si chiamerà 75190 Segreliliana l’asteroide conosciuto anche con la sigla 1999 VD169, scoperto alla fine degli anni Novanta nella Fascia principale degli asteroidi, situata tra le orbite di Marte e Giove. Lo ha ufficializzato, lo scorso 17 novembre, l’Unione Astronomica Internazionale (Iau), intitolando il corpo minore del Sistema solare a Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah italiana e alla deportazione al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La nomina è stata annunciata oggi in apertura del convegno “Convivere con Auschwitz, edizione 2021”, organizzato dall’Università di Trieste in collaborazione con il Memoriale della Conferenza di Wannsee e l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

“Che il mio nome e il numero a cui ciascuno di noi era ridotto ad Auschwitz, traslato in un corpo celeste, possa valere da memento e monito ‘che questo è stato’ e potrebbe accadere di nuovo senza informazione, conoscenza, coscienza e responsabilità”, ha commentato la senatrice a vita Liliana Segre in una lettera inviata agli organizzatori del convegno.

A Liliana Segre è stato intitolato un asteroide molto particolare: il corpo minore numero 75190, lo stesso numero che le era stato assegnato al suo arrivo ad Auschwitz e che porta tatuato sull’avambraccio. 75190 Segreliliana è un asteroide di 1498 metri di diametro e di magnitudine assoluta di 15,8, appartenente alla Fascia principale, situata tra le orbite di Marte e Giove, con un periodo di rivoluzione di 3,74 anni.