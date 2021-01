Si torna a scuola, braccialetti igienizzanti, cordini salva orecchie e tanto altro: tutto il necessario per i più piccini

Lunedì si torna a scuola, anche se in molte regioni in tantissimi sono già tornati a fare lezione in presenza. Alcune Regioni hanno rinviato il ritorno alla didattica in presenza, altre invece lo hanno fatto solo per quanto riguarda le scuole superiori. I genitori quindi si stanno adoperando per preparare il kit necessario, soprattutto per i più piccoli, per le loro giornate a scuola: non bisogna arrivare impreparati, vista l’emergenza Covid. Tanti sono gli ‘accessori’ da mettere nello zaino: non devono mancare, ovviamente, il gel igienizzante e le mascherine, ma anche grembiuli, fazzoletti normali ed imbevuti, portamascherine e cordini salva orecchie. Alcuni di questi accessori non sono conosciuti da tutti, ma si stanno rivelando utilissimi, non solo per i più piccini ma anche per i più grandi. Su Amazon se ne trovano di tutti i gusti e fantasie.

Gel igienizzanti: li conosciamo bene ormai e sappiamo che non devono mancare nelle nostre borse, macchine, zaini, etc..

Bottiglie da viaggio ricaricabili e braccialetti porta gel: si tratta di piccole bottigliette da ricaricare con il gel igienizzante, in modo tale da evitare che i bambini portino con sè il flaconcino intero.

Utilissimi e comodi, poi, i portamascherine: si tratta di piccole custodie dove poter tenere le mascherine di riserva.

Mascherine: