A Singapore i campus universitari sono rimasti sempre aperti e il Covid non è entrato: come hanno fatto?

Ogni giorno, il presidente dell’Università Nazionale di Singapore scansiona la sua dashboard online per vedere quanto sono affollate le mense. Se la mappa in tempo reale mostra che una caffetteria è troppo affollata, il presidente, Tan Eng Chye, fa inviare agli amministratori un avviso per evitarlo e per ricordare agli studenti che ci sono servizi di consegna di cibo gestiti dal campus, gratuiti.

Seguendo l’esempio del governo, le università di Singapore, una città-stato semi-autoritaria di quasi sei milioni di persone, hanno adottato un simile approccio dall’alto verso il basso per gestire il coronavirus. Il risultato: dall’inizio della pandemia lo scorso anno, nessun caso di trasmissione comunitaria è stato rilevato in nessuna delle tre principali università di Singapore.

Sebbene le università abbiano beneficiato di un carico di lavoro generalmente basso nella più ampia popolazione di Singapore, la loro esperienza e le misure rigorose sono in netto contrasto con molti campus negli Stati Uniti. Un certo numero di università americane ha subito un’esplosione di casi quasi subito dopo il ritorno degli studenti lo scorso autunno.

La National University of Singapore, o NUS, descrive la sua strategia come contenimento, decongestione e tracciamento dei contatti. L’università ha sfruttato la tecnologia per applicare misure di allontanamento sociale, assegnato studenti in diverse zone del campus e imposto sanzioni severe per aver infranto le regole. Se necessario, dice, è pronto a testare ampiamente le persone . Sta già setacciando le acque reflue per le tracce del virus nei dormitori, come hanno fatto alcuni college americani.

L’obiettivo, ha detto il professor Tan, “è assicurarsi che non ci siano infezioni” tra gli studenti, i docenti e i membri del personale del NUS. “Siamo molto consapevoli del fatto che siamo una grande popolazione di 50.000 persone solo nel campus, e qualunque cosa facciamo ha anche un impatto sulla comunità più ampia al di fuori del campus“, ha detto in un’intervista. La relativa sicurezza delle tre università di Singapore – NUS, Nanyang Technological University e Singapore Management University – viene fornita con alcuni compromessi.

Kathlyn Laiu, una matricola di 19 anni che vive nel campus del NUS, ha detto che l’unica festa a cui ha partecipato l’anno scorso è stata su Zoom, per Halloween. Ha trascorso il suo primo semestre mangiando la maggior parte dei pasti nella sua stanza del dormitorio, contando il numero di persone nella sala del dormitorio prima di entrare e riportando la sua temperatura due volte al giorno tramite un’app universitaria.

Le restrizioni di zonizzazione rendevano complicato per gli studenti accedere ai servizi bancari, mangiare nelle loro mense preferite o organizzare riunioni di gruppo, sebbene potessero incontrare amici e compagni di classe fuori dal campus. Lo scorso ottobre una petizione per revocare le restrizioni è stata firmata da oltre 800 studenti . “Penso che sia abbastanza difficile vivere con, onestamente“, ha detto Laiu. “È un’idea molto diversa del college.”

Uno dei motivi principali del successo delle università di Singapore nel tenere a bada il virus, dicono gli esperti, è la risposta aggressiva alla pandemia nella società in generale. Il governo offre test e assistenza medica gratuiti a tutti i cittadini e ai residenti a lungo termine, isola rapidamente le persone infette e rintraccia i loro contatti. Punisce coloro che hanno violato le restrizioni , inclusa l’espulsione di cittadini stranieri e la revoca dei titoli di lavoro . “Non abbiamo avuto alcun focolaio nelle università perché il governo si è preso molta cura delle politiche”, ha spiegato Rajesh Krishna Balan, professore associato di sistemi informativi presso la Singapore Management University.

Singapore ha avuto quasi 59.000 casi di coronavirus e 29 morti, secondo un database del New York Times. Il novantatre per cento di questi casi riguardava lavoratori migranti dall’Asia meridionale e altrove, i cui dormitori sono stati teatro di gravi epidemie che hanno colto il governo alla sprovvista . Da quando questi focolai si sono estinti lo scorso autunno, Singapore ha registrato in media meno di un caso trasmesso localmente ogni giorno. Il 28 dicembre, il paese ha iniziato la sua fase finale di riapertura, sebbene i lavoratori migranti continuino a vivere sotto restrizioni più severe rispetto al resto della popolazione.

Con il procedere della riapertura, la Singapore Management University sta pianificando più lezioni frontali e in presenza, mentre NUS ha revocato le restrizioni di zonizzazione. Ma anche le università mantengono la prudenza. La Nanyang Technological University ha detto che offrirà test gratuiti a tutti gli studenti che torneranno nei dormitori questo semestre. I professori di Singapore affermano che un filo principale collega tutte e tre le università: una popolazione studentesca cooperativa.

David Tan, vice decano degli affari accademici presso la facoltà di giurisprudenza del NUS, ha osservato che gli studenti della Harvard Law School si erano espressamente opposti ai piani di tenere lezioni online lo scorso autunno. Al contrario, ha detto, i suoi studenti non hanno pronunciato una parola di protesta. “A Singapore, ci limitiamo a farlo“, ha detto. “Penso che siamo benedetti con studenti piuttosto compiacenti.”

Un altro vantaggio è che, a differenza degli Stati Uniti, la maggior parte degli studenti di Singapore non vive nel campus. Coloro che lo fanno devono rispettare ulteriori restrizioni, come i limiti al numero di visitatori nei loro dormitori. Singapore inoltre non ha confraternite e simili, che nei campus americani hanno ospitato feste di centinaia che hanno portato a grandi focolai. “Semplicemente non vedresti 500 persone a una festa con musica ad alto volume e ubriachi a Singapore”, ha detto Dale Fisher, professore presso il Dipartimento di Medicina del NUS. “Probabilmente non accadrebbe nemmeno in tempi normali.”

Olyvia Lim, una senior presso la Nanyang Technological University, ha detto che lei ei suoi compagni di classe sono rimasti sconcertati dai rapporti sugli studenti universitari americani che festeggiano in mezzo a una pandemia. “Abbiamo detto tutti, ‘Perché avrebbero dovuto rischiare per fare una cosa del genere?'”, Ha detto Lim. “È un po’ difficile da credere perché abbiamo età simili, ma penso che sia cultura. Riguardano la libertà, ma quando il governo qui dice: “Indossa una maschera”, lo facciamo tutti”. Gli studenti sostengono di rispettare le regole a causa della minaccia di punizione. Alcuni dei loro compagni di classe sono stati sfrattati dai dormitori per aver ospitato visitatori. “Le conseguenze sono gravi, quindi le persone hanno paura”, ha detto Fok Theng Fong, uno studente di legge di 24 anni.

Per controllare la folla dei campus, le università hanno fatto molto affidamento sulla tecnologia. È iniziato la scorsa primavera con il progetto Singapore Spacer, che utilizzava reti Wi-Fi pubbliche per raccogliere dati sulla posizione anonimi dai telefoni cellulari delle persone. Il progetto, sviluppato da Michael Chee di NUS e dal professor Balan di SMU, è andato in diretta ad aprile come un modo per monitorare le folle “nel modo più passivo possibile e con il minimo disagio”, ha detto il professor Chee.

NUS ora incoraggia studenti e membri del personale a controllare un’app con una piattaforma chiamata CrowdInsights, sviluppata dagli amministratori dell’università. Ma più importante della tecnologia, ha detto il professor Chee, è l’atteggiamento tra gli studenti che il bene collettivo conta. “Non abbiamo questo approccio militante ‘Dobbiamo avere la libertà’ che ha l’Occidente”, ha detto. “La tecnologia supporta la missione, ma è inutile se le persone non hanno quell’etica e quella cultura per applicarle”.

Al NUS, molti studenti hanno affermato di sopportare le restrizioni perché hanno riconosciuto la necessità di salvaguardare la salute pubblica.

Valencia Maggie Candra, una matricola di 20 anni che è tornata a Singapore a settembre dalla sua nativa Indonesia, ha detto di “sentire decisamente una differenza” negli atteggiamenti delle persone. La signora Candra ha detto che stava studiando da sola nel suo dormitorio a novembre, quando una guardia di sicurezza è entrata e le ha detto di indossare la sua maschera. Lei obbedì prontamente. “Tutti sono solo relativamente più socialmente responsabili”, ha detto. “Anche se le regole non sono seguite al 100%, tutti le rispettano comunque”.