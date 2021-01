Slavina sullo Zoncolan, nessuna persona coinvolta nella valanga di ieri: terminate con esito negativo le ricerche dei Vigili del Fuoco [VIDEO]

Una valanga avvenuta ieri sul monte Zoncolan, a Ravalscetto, ad Udine, ha spinto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, specializzate per il soccorso su neve, ad intervenire, insieme al soccorso alpino e alla guardia di finanza, per andare alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nella slavina di ieri pomeriggio. “Terminate con esito negativo le ricerche per le slavine a Bienno (BS) e Ravascletto (UD), svolte da #vigilidelfuoco e @gdf portando a frutto il protocollo d’intesa del giugno scorso, congiuntamente al @cnsas_official . Nella clip l’intervento sul monte Zoncolan (UD) #23gennaio“, questo il tweet dei Vigili del Fuoco.