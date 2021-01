Smog: 35 città fuorilegge per polveri sottili nel 2020

Nel 2020, 35 capoluoghi di provincia in Italia sono risultati fuorilegge per le polveri sottili: è quanto emerge in sintesi dal report annuale ‘Mal’aria di città 2021′ di Legambiente nel quale l’associazione ambientalista traccia un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia nel 2020.

Torino è maglia nera con 98 giorni di sforamenti, seguita da Venezia (88) e Padova (84). Tra le città del centro-sud il primato spetta ad Avellino (78) e Frosinone (77). Preoccupa anche il confronto con i parametri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 60 le città italiane che registrano una media annuale di PM10 superiore a quanto indicato dall’OMS.

Anche in tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di più.