Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a causa di materiale franato dai versanti sul piano viabile, al momento e’ in vigore il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia dal km 188,500 al 189,500 – in direzione sud – tra gli svincoli di Morano e Frascineto (Castrovillari – CS). Il provvedimento si e’ reso necessario per consentire le prime attivita’ di verifica da parte del personale Anas e di rimozione dei detriti dalla sede stradale.