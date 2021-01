Alla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale la formazione dei “professionisti dello spazio”

Al via le iscrizioni alla 13°edizione del Master in Istituzioni e Politiche Spaziali (8 febbraio – 12 luglio 2021) organizzato dalla SIOI e dall’Agenzia Spaziale Italiana – ASI in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR – ISGI-CNR.



Lo Spazio si è imposto nel tempo come una variabile rilevante nell’equazione dell’equilibrio di potenza dello scacchiere geopolitico internazionale, accanto a quella terrestre, marittima ed aerea.



È uno dei settori strategici di maggior rilevanza per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per la sicurezza nazionale, per la difesa e la tutela del territorio da minacce esterne oltre alla segretezza delle informazioni, per la Space diplomacy, per la definizione del nuovo paradigma della New Space Economy.



Rappresenta il motore del cambiamento a sostegno degli Obiettivi dell’Agenda 2030 con i suoi programmi di Osservazione della Terra e sviluppo delle telecomunicazioni.



Lo spazio, dunque, costituisce un’incredibile opportunità, anche professionale, per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese e, consapevoli di ciò già 13 anni fa, la SIOI e l’ASI hanno inteso realizzare il Master in Istituzioni e Politiche Spaziali con l’obiettivo di fare acquisire una formazione specialistica sugli strumenti di diritto delle attività spaziali e sugli aspetti politici, economici, industriali e scientifici dell’esplorazione e dell’utilizzo dello spazio extra-atmosferico.



Il Master è rivolto ai laureati di tutte le discipline; le lezioni si svolgeranno in modalità web live da febbraio ad aprile 2021 e in modalità blended (on line e in presenza) da maggio a luglio 2021, il lunedì dalle 13.30 alle 17.30 ed il martedì dalle 9.00 alle 13.00.



Oltre alla didattica, è prevista un’opportunità di tirocinio curriculare “sul campo” per imparare ad operare al meglio nelle Organizzazioni ed Istituzioni internazionali, Agenzie nazionali ed internazionali, imprese ed istituti di ricerca di settore.