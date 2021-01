Spazio, Cina: al via produzione di satelliti a Wuhan

Nella città cinese di Wuhan è stata messa in funzione una linea di produzione in grado di creare 240 piccoli satelliti all’anno secondo il proprietario, una filiale della China Aerospace Science and Industry Corporation Limited: una volta completato, il parco industriale di 28,4 ettari sarà utilizzato per la ricerca e lo sviluppo di prodotti spaziali e fornirà supporto per il monitoraggio dello spazio.

La linea è stata costruita in un parco industriale satellitare nella base industriale aerospaziale nazionale di Wuhan (Hubei).

Uno dei progettisti, Liu Feng, ha precisato che la nuova linea può migliorare l’efficienza media di produzione di oltre il 40%, in quanto consente di realizzare molte fasi chiave della produzione di satelliti con l’ausilio di macchine.