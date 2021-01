Spazio, la Cina punta il Sole: nel 2022 il lancio della prima sonda

E’ in programma nella prima metà del 2022 il lancio della prima sonda solare cinese, l’Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S): sarà la prima missione del gigante asiatico a raggiungere il Sole. Il satellite opererà in un’orbita eliosincrona a 720 km dalla Terra per studiare da vicino la nostra stella h24.

ASO-S, del peso di circa un quintale, orbiterà intorno al Sole per almeno 4 anni: osserverà il campo magnetico dell’astro e due importanti e violenti fenomeni, ossia i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale.

A bordo della sonda 3 dispositivi, il Full disk Vector MagnetoGraph, l’Hard X-ray Imager e il Lyman-alpha Solar Telescope.