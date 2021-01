Spazio, inizia una nuova era: annunciato il primo equipaggio privato della ISS, un banco di prova per il futuro

E’ stata annunciata da Axiom Space come “l’inizio di una nuova era“, la prima missione con equipaggio privato della Stazione Spaziale Internazionale: si tratta di 3 uomini che hanno pagato ben 55 milioni di dollari per volare sul razzo SpaceX, guidati dall’ex astronauta NASA che ora lavora per Axiom Space, una compagnia di Houston che ha organizzato il viaggio in programma a gennaio 2022. In dettaglio, i 4 membri della missione, chiamata Ax-1, sono Michael Lopez-Alegria, ex astronauta della NASA e vicepresidente di Axiom Space, Larry Connor, imprenditore immobiliare statunitense, Mark Pathy, investitore e filantropo canadese, e Eytan Stibbe, uomo d’affari israeliano ed ex pilota di caccia.

“E’ il primo volo privato verso la Stazione Spaziale Internazionale, non è mai accaduto prima,” ha affermato Michael Suffredini, chief executive e presidente di Axiom, già program manager della ISS per la NASA.

Mentre il comandante della missione, Michael Lopez-Alegria, è ben noto nelle cerchie spaziali, “gli altri tre sono persone che vogliono andare nello Spazio, e noi offriamo questa opportunità,” ha dichiarato Suffredini ad Associated Press.

L’equipaggio trascorrerà 8 giorni sulla Stazione Spaziale, e saranno necessari uno o 2 giorni per raggiungerla a bordo della capsula Dragon SpaceX, che verrà lanciata da Cape Canaveral.

Tutti i clienti intendono eseguire ricerca scientifica in orbita e perseguire progetti educativi, ha precisato Suffredini.

Lopez-Alegria, che in passato è stato un inquilino della ISS ed ha anche assunto il comando di una passeggiata spaziale, ha chiamato il gruppo una “collezione di pionieri“.

Tutti gli astronauti privati dovranno passare dei test medici e dovranno superare 15 settimane di addestramento, ha precisato Suffredini.

La missione, oltre a essere la prima verso la ISS con equipaggio interamente privato, promette anche altri record: Lopez-Alegria, che si è ritirato dalla NASA nel 2012, per esempio sarà il primo ex astronauta a tornare da privato sulla Stazione. A 71 anni, Connor invece, diventerà la seconda persona più anziana a volare nello Spazio (superato dall’astronauta americano John Glenn, che fece il suo secondo volo spaziale all’età di 77 anni) e sarà anche pilota della navetta, diventando il primo privato a pilotare una missione spaziale orbitale.

Axiom Space ha in programma per il futuro 2 missioni l’anno.