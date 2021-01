Spazio, missione Artemis: NASA e Giappone uniscono le forze per la stazione cislunare Lunar Gateway

La NASA e il Giappone hanno concluso un accordo relativo alla stazione cislunare Lunar Gateway, avamposto orbitante tra la Terra e la Luna: si rafforza così l’impegno degli Stati Uniti per coinvolgere partner internazionali nell’esplorazione lunare come parte del programma Artemis e per mettere a punto le tecnologie necessarie per le future missioni umane su Marte.

In base all’accordo, il Giappone fornirà diverse funzionalità per il modulo I-Hab (International Habitation) del Lunar Gateway, che costituirà il cuore delle capacità di supporto vitale della nuova base orbitante e l’habitat in cui l’equipaggio vivrà, lavorerà e condurrà ricerche.

I contributi pianificati di JAXA includono il controllo ambientale e il sistema di supporto vitale dell’I-Hab, le batterie, il controllo termico e componenti ottici che saranno integrati nel modulo dall’ESA prima del lancio.

In base ad un accordo con Northrop Grumman, il Giappone fornirà anche le batterie per il Gateway’s Habitation and Logistics Outpost (HALO), il modulo per gli astronauti in arrivo sul Gateway.

L’accordo prevede anche l’intenzione della NASA di fornire opportunità di volo sul Lunar Gateway agli astronauti giapponesi.