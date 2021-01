Spazio, “Pioneers”: la NASA seleziona 4 missioni per svelare i segreti dell’Universo

La NASA ha selezionato 4 missioni, su piccola scala, nell’ambito di un nuovo programma chiamato “Pioneers”: attraverso piccoli satelliti e palloni scientifici, questi progetti consentono di esplorare fenomeni cosmici come l’evoluzione delle galassie, esopianeti, neutrini ad alta energia e fusioni di stelle di neutroni.

Il programma offre opportunità a ricercatori alle prime armi di proporre esperimenti innovativi e condurre per la prima volta indagini scientifiche spaziali o suborbitali.

“I principali ricercatori di questi studi portano un pensiero innovativo e fuori dagli schemi al problema di come eseguire esperimenti di astrofisica ad alto impatto con un piccolo budget. Ciascuno degli esperimenti proposti farebbe qualcosa che nessun altro telescopio o missione della NASA può fare, colmando importanti lacune nella nostra comprensione dell’universo nel suo insieme“, ha affermato Thomas H. Zurbuchen, amministratore associato della Direzione della missione scientifica della NASA.