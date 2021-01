Spazio e tecnologia: i nuovi satelliti Galileo verranno lanciati un anno prima del previsto

Durante la 13ª Conferenza spaziale europea a Bruxelles, il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton ha annunciato che l’UE intende anticipare la prossima generazione del sistema di posizionamento satellitare Galileo con un lancio “nel 2024“, un anno prima del previsto.

Il commissario ha ricordato che la Commissione europea aveva pubblicato nel maggio 2018 un bando per l’acquisto di 4 satelliti di nuova generazione “con caratteristiche avanzate per garantire la continuità della costellazione Galileo nel 2025-2026“, sottolineando che “a seguito della valutazione tecnica” delle offerte presentate, “la decisione è stata presa e sarà annunciata entro la fine del mese“.

“Non c’è tempo da perdere con le tecnologie del passato, perché dobbiamo proiettare l’Europa verso le prossime gare tecnologiche”, ha affermato Breton.

Galileo è uno dei programmi di punta dell’UE nel settore spaziale: i 26 satelliti (30 a lungo termine) forniscono un’alternativa ai sistemi GPS americano, Glonass russo o Beidou cinese.