Anche i giovani delle superiori tornano in classe, fascette salva-orecchie e bracciali igienizzanti: tutto l’occorrente da portarsi a scuola

L’ultimo Dpcm, firmato pochi giorni fa dal Premier Conte, ha annunciato un’importantissima novità: da domani anche i giovani delle scuole superiori potranno tornare in classe. Saranno gli studenti di Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Molise a tornare finalmente tra i banci di scuola, a fare lezione in presenza: questi si aggiungono a quelli di Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d’Aossta e Abruzzo, che sono tornati a scuola da una settimana. Il Dpcm del 14 gennaio prevede la riapertura delle scuole con lezioni in presenza nella misura del 50% e fino al 75%, ma i giovani dovranno portare con sè l’occorrente adatto per contrastare la diffusione de virus di SARS-CoV-2. Cosa serve? Beh sicuramente mascherine ed igienizzante, ma ci sono alcuni ‘accessori’ che non tutti conoscono e che potranno tornare utilissimi. Al posto di confezioni su confezioni di igienizzante per mani, da prendere e riposare nello zaino, esistono dei simpaticissimi braccialetti da mettere al polso da riempire con gel igienizzante, in modo tale da averlo sempre con sè e usarne il quantitativo giusto. Non meno importante è un accessorio che riguarda le mascherine e limita il fastidio recato dall’elastico delle mascherine, evitando dolori atroci alle orecchie per chi deve tenerle per lungo tempo: si tratta di fascette o cordoncini ‘salva-orecchie’, che consentono di indossare le mascherine proteggendo le orecchie.

Questi accessori sono facilmente trovabili su Amazon: è possibile ordinarli con pochissimi clic e con l’abbonamento a Prime saranno consegnati in pochissimo tempo (2 giorni max).

Fascette salvaorecchie

Braccialetti igienizzanti