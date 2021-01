Teatro: morto Roberto Brivio, tra i fondatori dei Gufi

Milano, 22 gen. (Adnkronos) – Roberto Brivio, attore, cantante e cabarettista, è morto per il Covid19 a 82 anni. Era, con Nanni Svampa, tra i fondatori de I Gufi, gruppo musicale e cabarettistico nato a Milano nei primi anni ’60.

“Il maledetto Covid ci ha portato via, dopo tanti artisti e intellettuali lombardi scomparsi negli ultimi mesi, anche la voglia di cantare, di regalare allegria e divertimento di un grande artista poliedrico come Roberto Brivio”, lo ricorda l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura della Lombardia, Stefano Bruno Galli.

“Un autentico mattatore, un ‘leone da palcoscenico’ che sapeva incantare il pubblico con tanta energia e grande passione, cantando le storie della nostra Lombardia, le canzoni tradizionali, nei nostri dialetti, che padroneggiava in maniera incredibile. Avendo collaborato intensamente con lui in questi ultimi anni e fino agli ultimi mesi – ha proseguito l’assessore lombardo – lo voglio ricordare per il suo impegno a mantenere vivo e a diffondere, anche tra i giovani, ‘el noster dialett’, espressione delle nostre tradizioni, attraverso le canzoni popolari e le ballate che portava sul palcoscenico nei suoi spettacoli”.