Meteo, temperature gelide in Europa: oltre -26°C in Polonia, -16°C in Germania [DATI]

Il nucleo di aria fredda proveniente dalla Russia è presente sull’Est Europa, centrato sull’Ucraina, e ha portato temperature minime eccezionali su molti stati dell’Est e sui Balcani. Tra le temperature minime più rilevanti di oggi, lunedì 18 gennaio, segnaliamo: -26°C in Polonia, -24°C in Ucraina, -23°C in Romania, -22°C in Slovenia, -21°C in Repubblica Ceca, -19°C in Bosnia Erzegovina, -16°C in Germania, Ungheria, Serbia, -13°C in Croazia.

Nel dettaglio: -26°C a Suwalki, -22°C a Liesek, -20°C a Kiev, Varsavia, -16°C a Reinberg, -12°C a Budapest, -10°C a Bratislava Sarajevo, Sofia, -8°C a Bucarest, -6°C a Berlino, Monaco, Vienna, Belgrado, -5°C a Zagabria, Innsbruck, -4°C a Lubiana.