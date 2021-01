Meteo, temperature estreme in Italia: minime sotto zero al Nord, già raggiunti i +23°C in Sicilia [DATI]

Meteo – Mentre al Nord l’inverno continua a pieno regime, producendo temperature gelide, il Sud Italia fa i conti con un’eccezionale ondata di caldo, senza precedenti per il mese di gennaio. Tra Nord e Sud Italia esistono, dunque, incredibili sbalzi termici: gelo nelle regioni settentrionali e super caldo in quelle meridionali.

Tra le minime più significative registrate oggi al Nord segnaliamo: -3°C a Trento, -2°C a Novara, -1°C a Torino, Vicenza, 0°C a Milano, Verona, Pordenone, +1°C a Venezia, Ferrara, +2°C a Udine.

Tutt’altra storia al Sud, alle prese con un caldo tardo primaverile. Alle 10:45, infatti, si registravano già: +23°C a Torregrotta, +22°C a Terme Vigliatore, +21°C a Palermo, Augusta, Soverato, +20°C a Reggio Calabria, +19°C a Catania, Crotone, +18°C a Catanzaro, Messina.

Saranno giorni di grandi sbalzi termici tra Nord e Sud fino al weekend. Nella giornata di domenica 10 gennaio, ci sarà il clou del caldo al Sud. Nelle ore notturne, al Centro/Nord avremo temperature diffusamente sottozero mentre all’estremo Sud, le minime non scenderanno sotto i +17/+18°C, come se fossimo a metà Giugno. Le massime aumenteranno ancora, superando i +20°C in modo sempre più diffuso ed esteso sul territorio, con picchi di oltre +25°C nei prossimi giorni in Sicilia. A rischio i record storici di caldo mensile.