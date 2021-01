Meteo, temperature miti oggi in Italia: il Piemonte sfiora +20°C, +17-18°C in Calabria, Puglia e Sardegna ma nel weekend farà molto freddo [DATI]

Meteo – Oggi, il Piemonte risulta la regione più calda d’Italia, con le temperature massime che hanno sfiorato i +20°C, soprattutto nel Torinese, e raffiche di vento che hanno raggiunto i 173km/h. Temperature in aumento rispetto ai giorni scorsi anche in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria jonica, Sardegna, con picchi di +17-18°C.

Tra le massime più rilevanti di oggi, segnaliamo: +19,7°C a Cumiana; +19°C a Torino, Revello, a Pinerolo; +18°C a Tortolì; +17°C a Crotone, Soverato, Bitritto, Pisticci, Torano Castello, Cirò, Terme Vigliatore; +16°C a Reggio Calabria, Messina, Taranto, Manfredonia; +15°C a Palermo, Roma, Cagliari, La Spezia, Tradate, Alzate Brianza; +14°C a Cosenza, Saronno; +12°C a Trieste; +10°C a Pordenone.

Sono gli effetti del caldo prefrontale rispetto all’irruzione fredda che inizierà domani e caratterizzerà il weekend. L’intenso flusso di masse d’aria di origine polare, proveniente dall’Europa centro-orientale, determinerà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul Centro-Sud, con precipitazioni sparse e localmente intense. La neve arriverà fino a quote collinari, con locali sconfinamenti a quote anche inferiori, soprattutto nelle regioni tirreniche meridionali. L’ondata di freddo continuerà per tutto il weekend, con neve a bassa quota.

