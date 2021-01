Tempesta Filomena, troppa neve: i giocatori dell’Atletico vanno all’allenamento col pandino del vicino [VIDEO]

La tempesta Filomena sabato ha spiazzato il mondo intero, regalando uno scenario davvero pazzesco a Madrid. La città spagnola è imbiancata e, tra una sfida a palle di neve ed una passeggiata suggestiva tra i monumenti innevati, non mancano però i disagi. Il calcio spagnolo ha risentito molto dell’abbondante nevicata, con qualche partita costretta ad essere rimandata, ma non solo: la neve ha causato anche grosse difficoltà per i calciatori negli spostamenti. I campioni del calcio sono soliti spostarsi con macchinoni di lusso, che non sempre sono adatti per circolare sulla neve, così Carrasco ha chiesto consiglio ad un vicino che gli ha prestato una Fiat Panda d’annata. Una leggenda dell’automobilismo italiano, che solo qualche mese fa è diventata virale grazie ad uno scatto postato sui social dalla figlia di Roberto Baggio: i giocatori dell’Atletico Madrid, quindi, si sono recati all’allenamento con una Fiat Panda. Sul web circola il video che immortala Carrasco, Lemar e Vrsaljko a bordo di questa piccola, ma sicura, auto.