Tempesta Filomena, paura per le strade di Madrid: cadono gli alberi, passanti in pericolo [VIDEO]

La tempesta Filomena ha creato uno scenario davvero unico a Madrid, ma al tempo stesso ha causato seri danni alla città e alla popolazione. Tanti i video, alcuni divertenti altri un po’ meno, che circolano sul web sulle condizioni della città spagnola dopo l’abbondante nevicata dei giorni scorsi. Non mancano scene spaventose: diverse persone hanno infatti immortalato strade dissestate e invase da alberi caduti e spezzati per il peso della troppa neve, altre sono riuscite a riprendere proprio il momento in cui gli alberi cadevano in maniera terrificante sulla strada, rischiando di colpire i passanti e danneggiando le auto parcheggiate.