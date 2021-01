Tempesta Filomena, Madrid diventa una gigante pista da sci [VIDEO]

Scenario surreale a Madrid: la tempesta Filomena ha imbiancato tutta la città, creando disagi sì, ma regalando anche un po’ di spensieratezza e un pizzico di magia in un periodo davvero difficile caratterizzato dalla pandemia di coronavirus. Ecco quindi che, come accaduto a Milano, in tantissimi si sono fiondati in strada a giocare con la neve, realizzare pupazzi di neve, fare maxi lotte di palle di neve e… sciare. Sì, proprio così: in tantissimi hanno deciso di tirare fuori sci e snowboard e usarli per andare a lavoro o semplicemente passeggiare, ma anche per delle vere e proprie sciate nelle strade più ripide e in discesa. C’è anche chi si è fatto trainare dalle macchine in stile sci nautico.