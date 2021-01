Tempesta Filomena, scene folli da Madrid: slitte trainate da cani e dinosauri che passeggiano in strada [VIDEO]

Il 2021 è iniziato con uno spettacolo davvero unico: la tempesta Filomena ha creato uno scenario surreale, imbiancando Madrid, tra paesaggi mozzafiato e grossi disagi. La popolazione spagnola, nonostante le varie difficoltà create dall’abbondante neve degli ultimi giorni, è riuscita a prendere la situazione con filosofia, senza abbattersi ma vivendo tutto con ironia e originalità. Da Madrid arrivano infatti immagini davvero folli: un utente di Twitter ha postato nei giorni scorsi un video che mostra un dinosauro che passeggia in strada sulla neve. Ovviamente si tratta di un costume, ma le immagini hanno fatto presto il giro del web diventando virali e strappando un sorriso a molti. Ma non finisce qui, per le strade di Madrid si vedono anche scene alla “Balto”, il famoso cane da slitta, di razza siberian husky, di proprietà del norvegese Leonhard Seppala: sempre sui social è spuntato un simpaticissimo video che mostra due persone a passeggio su una slitta trainata da diversi cani. Incredibile… ma vero!