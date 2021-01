La Tempesta Filomena regala uno spettacolo sexy: gli attori spagnoli sfidano nudi la neve [VIDEO]

La tempesta Filomena ha creato uno scenario davvero mozzafiato e pazzesco in Spagna. Le immagini di Madrid innevata sono spettacolari, anche se, ovviamente, non sono mancati i grossi disagi causati dall’abbondante nevicata dei giorni scorsi. C’è chi però cerca di sdrammatizzare e godersi lo spettacoli e l’unicità di questa nevicata di Madrid, come gli attori Álex González e Miguel Ángel Silvestre che hanno postato dei video sexy che hanno aiutato tantissime fan a ‘riscaldarsi’ nel clima gelido spagnolo. Atmosfera bollente, nonostante le temperature basse, con i due attori che hanno deciso di fare dei ‘tuffi’ insoliti a petto nudo. Alex Gonzalez è entrato in costume, in mezzo alla neve, nella piscina gelida della sua veranda mozzafiato, mentr eil collega Miguel Angel Silvestre si è tolto la felpa per restare a petto nudo e tuffarsi su una sedia sdraio completamente ricoperta di neve. Gesti folli, da brividi, che sicuramente avranno regalato un sorriso a tutte le fan dei due attori.