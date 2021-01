Meteorologi e scienziati tendono ad assegnare nomi a fenomeni naturali che hanno un impatto rilevante; è il caso, per esempio, degli uragani. Questa organizzazione rende più facile documentare e comunicare questi eventi perché invece di citare il tipo di tempesta, il periodo dell’anno e la località, gli scienziati possono semplicemente utilizzare il nome scelto per quel particolare evento. Anche se l’importanza è un grande fattore per determinare se una tempesta riceverà abbastanza attenzione da avere un nome, ci sono altri esempi minori che permettono ad una tempesta di avere il suo titolo.

Le isole Tiwi, arcipelago a nord dell’Australia, sono teatro di una tempesta nota come Hector. Hector si forma ogni giorno su queste isole. Tra settembre e dicembre, la tempesta si fa strada tra le isole di Melville e Bathurst alle 15 di ogni giorno (anche se il momento esatto può fluttuare di alcuni minuti). L’Australian Bureau of Meteorology riporta che le isole di Melville e Buthurst sono località ideali per la convezione. Entrambe le isole sembrano avere la forma di una piramide. Di conseguenza, le brezze oceaniche finiscono per collidere con l’apice della piramide. Un fenomeno simile avviene in Ontario, quando le brezze dei laghi collidono e le masse d’aria si scontrano le une con le altre, salendo verso l’alto.

Nel caso della tempesta Hector, i venti che si scontrano possono salire fino a 20km di altitudine. La cella temporalesca creata dalla convezione inizia a crescere mentre sale sopra le isole Tiwi. La tempesta a volte raggiunge persino la tropopausa. Come per le cose più affidabili in natura, anche nella formazione di Hector, però, ci sono delle leggere variazioni. A volte, c’è più di un temporale, invece che un enorme monolite che proietta un’ombra gigantesca sulle isole. Tuttavia, la cella temporalesca si forma attraverso lo stesso processo ogni volta.

Durante la II Guerra Mondiale, la tempesta ha ricevuto il suo nome dai piloti che la attraversavano. La costante formazione, la forma peculiare e la posizione quasi statica di Hector la rendevano un perfetto “segnale di comunicazione” sia per i marinai che per i piloti nell’area. La gente del posto ha subito imparato che la tempesta si forma sempre appena a nord della città di Darwin. National Geographic ha pubblicato uno studio dettagliato della tempesta Hector, che include foto di alberi danneggiati nell’area con dettagli specifici sulla velocità delle correnti ascensionali, riferimenti agli eventi legati ai tornado e molto altro. Diversi studi sui fenomeni meteorologici si sono concentrati su questa tempesta unica. Inoltre, la continuità della sua formazione si è dimostrata utile per quanti sono interessati allo studio di fulmini e temporali. L’Australian Bureau of Meteorology afferma che Hector è la tempesta più attivamente studiata del pianeta.

Se andrete in Australia, considerate l’idea di una visita a Darwin per vedere la formazione di questa incredibile tempesta. Non è poi così comune vedere qualcosa di naturale che sia così costante e certo.