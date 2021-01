Meteo, tempesta di neve in Giappone: maxi tamponamento tra 130 veicoli, una vittima e tanti feriti [FOTO]

Come da previsione, la tempesta di neve sta iniziando a creare problemi in Giappone. La tempesta ha colpito un tratto della Tohoku Expressway, nella prefettura di Miyagi, nel nord del Giappone, intorno a mezzogiorno, mentre soffiava un forte vento, con raffiche di oltre 100km/h, provocando un maxi tamponamento. Nell’incidente, sono rimasti coinvolti 130 veicoli e oltre 200 persone: il bilancio è di una vittima e 10 feriti, mentre da ore prosegue l’intervento dei soccorritori. Secondo quanto riferito da NHK News, conducenti e passeggeri coinvolti nel tamponamento vengono assisti dai soccorritori che hanno consegnato acqua, cibo e coperte.

In caso di maltempo la velocita’ massima stabilita dalle autorita’ e’ di 50 km/h proprio per la visibilita’ limitata. Sempre a causa di nevicate record – sono previsti almeno 40 centimetri nelle prossima 24 ore – sono fermi molti treni in servizio nella regione di Tokohu.

Quest’inverno il Giappone e’ alle prese con forti tempeste di neve, con alcune aree dell’arcipelago che hanno ricevuto il doppio rispetto alla quantita’ prevista, costringendo le autorita’ a convocare riunioni di emergenza. Il mese scorso la neve ha bloccato per due giorni oltre mille veicoli sull’autostrada di Kanetsu.