Coronavirus, Andry Murray positivo: niente Australian Open per il tennista britannico?

Il coronavirus colpisce ancora una volta il mondo del tennis: Andy Murray è risultato positivo al Covid ed è quindi costretto a dover rinunciare agli Australian Open, il primo Slam della stagione. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, Murray avrebbe mostratoi primi sintomi la scorsa settimana e pochi giorni fa si è sottoposto al test, risultato positivo. La scorsa settimana c’è stata un’epidemia al National Tennis Center di Roehampton, dove Murray si è allenato col collega britannico Paul Jubb, anche lui positivo al Covid. Murray quindi con ogni probabilità dovrà saltare il primo Slam dell’anno: è difficile, infatti, che al britannico venga consentito di viaggiare per Melbourne, dove il torneo inizierà l’8 febbraio, ma ancora non del tutto imposibile. “Sono stato un po’ malato per due o tre giorni circa quattro settimane fa. Quindi, in realtà, prima dell’inizio della quarantena, ero in una sorta di isolamento probabilmente quattro o cinque giorni prima“, ha affermato Murray.