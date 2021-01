Tennis: challenger Antalya, Musetti sconfitto in finale da Munar

Antalya, 31 gen. – (Adnkronos) – Nulla da fare per Lorenzo Musetti nella sua seconda finale a livello challenger – dopo il titolo conquistato nel settembre scorso a Forlì – nel “Club Megasaray Open”, torneo challenger Atp con un montepremi di 44.820 dollari che si è concluso sui campi in terra battuta di Antalya, in Turchia. Il 8enne di Carrara, n.129 del mondo e quinta testa di serie, ha ceduto 6-7 (7-9), 6-2, 6-2, dopo quasi due ore e mezza di lotta, al 23enne spagnolo Jaume Munar, n.110 del ranking e primo favorito del seeding.