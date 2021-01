Terremoto Antartide, allarme tsunami: la grande fuga dalle coste del Cile [FOTO LIVE]

A seguito dell’allarme tsunami lanciato dalle autorità dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che un’ora fa ha colpito l’Antartide, a Iloca sulla costa del Cile la popolazione è in fuga verso le colline. Emblematiche le immagini in diretta che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Molte città costiere hanno evacuato la popolazione in quello che in Cile era un normale sabato sera della stagione estiva.