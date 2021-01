Terremoto in Austria: rara scossa vicino Admont, si temono danni [DATI e MAPPE]

Una scossa di terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificata in Austria questa mattina, alle 08:30: l’epicentro – segnala il Centro Euro-Mediterraneo – è stato localizzato nella località di Admont, a 14 km sudest da Windischgarsten e 77 km sud-sudest da Linz, mentre l’ipocentro a circa 2 km di profondità.

I media locali riportano che l’evento è stato nettamente avvertito dai residenti vicino all’epicentro e che si temono possibili lievi danni agli edifici (stanno infatti arrivando le prime segnalazioni) nell’area dove sorge anche la rinomata Abbazia di Admont.

Scosse di terremoto di questa intensità si verificano solo ogni 4 o 5 anni in Austria, mentre gli eventi tellurici più leggeri non sono rari in Stiria (l’ultimo è stato in Alta Stiria all’inizio di gennaio).