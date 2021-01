Scossa di terremoto avvertita in Calabria: epicentro in provincia di Cosenza, aggiornamenti in tempo reale [LIVE]

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione pochi minuti fa, alle 13:30:22, in Calabria, in particolare in provincia di Cosenza.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un evento magnitudo ML 3.0, avvenuto a 4 km ovest da Parenti (Cosenza), ad una profondità di 26 km.

Il terremoto è stato localizzato a:

4 km da Parenti e Rogliano

17 km a sudest di Cosenza

23 km a nord di di Lamezia Terme

36 km a nordovest di Catanzaro

66 km a ovest di Crotone

Non si segnalano danni a persone o cose.