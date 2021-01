Trema la terra in Sicilia: una scossa ha colpito le terre dell’isola italiana. E’ stato registrato oggi pomeriggio, alle 16.21 un terremoto di magnitudo 3.1, con profondità di 16.0 km ed epicentro a Moio Alcantara, in Provincia di Catania. Non si registrano danni a cose e persone, la scossa non è stata avvertita in maniera importante dalla popolazione