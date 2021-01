Terremoto Croazia: il CdM stanzia 2,3 milioni per aiuti dopo il sisma

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza del terremoto che il 29 dicembre 2020 ha colpito il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia.

Sono stati stanziati, per i relativi interventi, 2.300.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali: lo si legge in un comunicato di Palazzo Chigi, diffuso al termine della riunione del Consiglio dei Ministri.