Terremoto Croazia, il 2021 inizia con nuove scosse nelle zone colpite: soccorsi in pieno svolgimento [FOTO]

In Croazia il nuovo anno si e’ aperto con la stessa paura che ha chiuso il 2020: nuove scosse di terremoto, per fortuna di non eccessiva intensita’, hanno colpito Petrinja e dintorni. Stando ai media regionali, nelle prime ore di stamane i sismografi hanno registrato tre scosse di magnitudo 3.1,3.2 e 3.6, tutte con epicentro fra Petrinja e Sisak, le principali localita’, a una cinquantina di chilometri a sudest della capitale Zagabria, devastate dal violento terremoto 6.4 del 29 dicembre.

Nel cratere del sisma, che ha provocato almeno sette morti e una trentina di feriti, lasciando senza casa diverse migliaia di persone, proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, assistenza e di rimozione delle macerie (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Da molti Paesi europei, Italia compresa, stanno giungendo squadre di tecnici e specialisti in protezione civile, che allestiscono container, tende, unita’ abitative, distribuendo cibo e acqua, brandine, stufe elettriche, indumenti caldi. La gran parte degli sfollati ha trascorso le notti all’aperto o nelle auto, non volendosi allontanare dalle proprie case e abitazioni.

Si calcola che siano oltre 1.500 i soccorritori impegnati nel dare assistenza alla popolazione terremotata, e a rimuovere le enormi quantita’ di macerie in cui sono stati in gran parte ridotti i centri abitati di Petrinja, Sisak, Glina e altri villaggi della zona. Qui, l’emergenza terremoto si somma all’emergenza sanitaria. Il capo della protezione civile croata Damir Trut ha detto che i team medici sul posto stabiliscono al tempo stesso i programmi di vaccinazione anti-covid per le popolazioni terremotate.

Ma in questo clima di dolore, tristezza e paura, c’è anche una buona notizia: la nascita, 15 secondi dopo la mezzanotte nell’ospedale del capoluogo Sisak, del primo bambino del 2021. Il piccolo David non è il primo nato solo nella regione devastata ma nell’intera Croazia. La sua casa a Petrinja è andata distrutta nel sisma, tanto che la sua famiglia ha trascorso gli ultimi giorni in auto. L’ospedale di Sisak e’ stato gravemente danneggiato, ma il reparto ginecologia e ostetricia e’ ancora funzionante: mamma e neonato sono in buone condizioni.