Terremoto, trema la terra in Guatemala: scossa di magnitudo 5.8 nel Pacifico

Una fortissima scossa di terremoto ha colpito oggi la popolazione del Guatemala. E’ stato registrato nel pomeriggio un terremoto con magnitudo 6.1 con epicentro nell’Oceano Pacifico,a circa 113 chilometri dalla località costiera più vicina e ad una profondità di circa 10 chilometri. La scossa è stata avvertita in modo particolare nel centro e nel sud del Paese, ma le autorità guatemalteche hanno escluso,al momento, danni o vittime per il fenomeno. La scossa, come riferito dall’Istituto nazionale di sismologia Insivumeh e’ avvenuta alle ore 10.10 locali (le 17.10 italiane). Il Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred) ha riferito in una nota di aver effettuato la verifica dei danni nei 22 dipartimenti che compongono il Guatemala e che al momento non si riportano danni o vittime per il sisma.