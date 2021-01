Trema la terra nel giorno dell’Epifania: forte scossa di terremoto in Indonesia

Un pomeriggio di terremoti nel giorno dell’Epifania: dopo quello delle 18.01 in Croazia, dove la terra continua a tremare dalla spaventosa scossa dello scorso 29 dicembre, anche in Indonesia è stata avvertita una forte scossa dalla popolazione. Si tratta di un terremoto di magnitudo 5.6 avvenuta alle 18.28 a 67 km di profondità con epicentro a Bengkulu a Sud di Sumatra. Giornate intense in Indonesia, dove è tornato attivo il vulcano Sinabung.