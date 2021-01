Si è aggravato ancora il bilancio del forte terremoto magnitudo 6.2 che ha colpito venerdì mattina l’isola di Sulawesi , in Indonesia : le autorità locali hanno confermato 84 morti e oltre 800 i feriti, più della metà dei quali sta ancora ricevendo cure per ferite gravi. Migliaia di persone sono rimaste senza casa. Gravemente colpita Mamuju, la capitale della provincia, seppellita dalle macerie.

Terremoto in Indonesia, l’isola di Sulawesi in ginocchio: salgono a 84 i morti per il sisma, oltre 800 feriti

