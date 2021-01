È salito a 78 morti il bilancio delle vittime causate dal forte terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito venerdì mattina l’isola di Sulawesi, in Indonesia. In base a quanto riferiscono le autorità locali, sarebbero oltre 800 i feriti, più della metà dei quali sta ancora ricevendo cure per ferite gravi. Migliaia di persone sono rimaste senza casa. Mamuju, la capitale della provincia, è ancora disseminata di macerie.