Terremoto, notte di paura in Spagna: numerose scosse tra Santa Granada, Santa Fe, Atarfe e Cúllar Vega [FOTO]

Paura in Spagna, nella provincia di Granada per una serie di scosse di terremoto con magnitudo fino a 4.4 (dati Centro Euro-Mediterraneo) che si sono verificate nelle scorse ore con epicentro nei pressi delle città di Santa Granada, Santa Fe, Atarfe e Cùllar Vega.

Tante persone si sono riversate in strada impaurite: le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma, confermando che non sono stati registrati danni a persone o cose.

Il primo ministro Pedro Sanchez, in un tweet, ha voluto rassicurare la popolazione chiedendo ai cittadini di ascoltare le indicazioni dei servizi di emergenza.

Il sindaco di Granada Luis Salvador ha chiesto ai cittadini “collaborazione e tranquillità” assicurando che le istituzioni sono “coordinate e preparate“.