Terremoto: Pezzopane (Pd), ‘riprendere iter legge risarcimenti vittime’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Riprendere subito l’iter della mia proposta di legge sulle misure rivolte alle vittime dei terremoti dell’Aquila del 2009 e del 2016/17 in Centro Italia, ad Amatrice, Arquata e gli altri comuni. L’addolorata richiesta di Marco Gianlorenzi, fratello di Matteo, morto sotto le macerie dell’Hotel Roma ad Amatrice, e i contatti avuti nelle ultime ore con i rappresentanti legali di vittime e parenti, mi inducono a questo richiamo doveroso. La bella notizia che finalmente lo Stato ha versato una prima parte delle elargizioni per le vittime di Rigopiano ci conforta. C’è una norma che lo prevede, ma che ancora non include anche le vittime dei terremoti dell’Aquila e del Centro Italia. Questa grave lacuna giuridica e la rimozione politica delle oltre 600 vittime dei due terremoti va colmata”. Lo dice Stefania Pezzopane, capogruppo dem in commissione Ambiente alla Camera.