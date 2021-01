Violentissimo terremoto al confine Russia-Mongolia, magnitudo 6.8 con epicentro nel lago Hovsgol: allarme tsunami

Un violentissimo terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito pochi minuti fa il cuore dell’Asia, al confine tra Mongolia e Russia. L’epicentro della scossa si è verificato nel lago Hovsgol, il secondo più grande bacino d’acqua dell’intera Asia, che contiene il 70% dell’acqua dolce della Mongolia. Antichissimo, arriva a 262 metri di profondità e uno sviluppo costiero di 414km e ha una superficie grande quasi quanto quella di tutta la Valle d’Aosta.

La scossa s’è verificata alle 22:33 (ora italiana), le 05:33 della notte locale. Al momento non si hanno notizie delle conseguenze del sisma, ma vista l’intensità è possibile uno tsunami lacustre. Sulle coste del lago, in ogni caso, non sorgono grandi città ma c’è un villaggio turistico.

Seguiranno aggiornamenti